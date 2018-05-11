Adıyaman’a 3 yıldırım düştü

Evlerde, elektronik ürünlerde ve sokak aydınlatma lambalarında hasar meydana geldi.

Adıyaman’da öğleden sonra yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli gök gürültüsü ve yağmur etkili oldu. Yağış esnasında düşen yıldırımlar ise vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Mehmet Akif Mahallesi 529 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına düşen yıldırım nedeniyle binanın duvarında hasar meydana geldi.

Mara Mahallesi 1306 Sokak’ta Zeynal Kocakaya’ya ait eve düşen ikinci yıldırım nedeniyle ise evdeki bulaşık makinesi alev aldı. Yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, bulaşık makinesi kullanılamaz hale geldi.

Üçüncü yıldırım, Karapınar Mahallesi Flamingo yolunda bulunan bir aydınlatma direğine düştü. Yıldırımın ardından meydana gelen patlamada ise direkteki lambalar parçalanarak etrafa savruldu.

Yaşanan olaylarda ölen ya da yaralananların olmazken, maddi hasar meydana geldi.