Adıyaman’a 5 Bin 500 metre bisiklet yolu

Adıyaman Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve vatandaşları bisiklete binmeye özendirmek amacıyla Karaali ve Eski Besni Caddesi ile İkidam Yolunu kapsayan 5 bin 500 metre bisiklet yolu yapımına başladı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, yol boyunca bisiklet park yerlerinden trafik kurallarına kadar her şeyin standartlara uygun bir şekilde olacağını dile getirerek, “İlimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafiği rahatlatmak ve gençleri bisiklet kullanımına teşvik edebilmek için başlattığımız bu çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştular.