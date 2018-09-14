Adıyaman'a çamur yağdı

Adıyaman'da sabaha karşı rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birleşince, kente çamur yağdı.

Toz bulutunun hayatı olumsuz etkilediği kentte yağmurla birlikte çamur yağdı. Toz bulutunun yağmur ile birleşmesiyle oluşan çamur, araçların üzerini kapladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan sürücüler, araçlarının çamurla kaplı olduğunu görünce oto yıkamacılara akın etti. Araçlarını yıkatmak isteyenler, oto yıkamacıların önünde kuyruk oluşturdu.

Araç sahiplerinden Faik Gündoğan, "Valla oto yıkamaya getirdik. Arabamıza dün gece çamur yağdı. Fırtına oldu. Tabi Allah'tan gelen afetlere bir şey diyemeyiz de bu mevsimde genelde böyle yağmurlar yağıyor. Arabalar haliyle kirleniyor. Dolayısıyla oto yıkamacılara iş çıkıyor. Arabayı yıkatmaya getirdik. Yoğunluk da var bütün arabalar çamur" dedi.

Oto yıkamacılardan Bekir Yoldaş ise "Dün akşam çamur yağdı, bugün arabalar kirlendi. İşimiz yoğun bugün baya çalışacağız" diye konuştu.