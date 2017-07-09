Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 09:38

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu.

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

09 Temmuz 2017 09:38


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bitlis’in Tatvan - Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Köseceli beldesinde toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!