Sabahın erken saatlerinde Adıyaman’a, yılın ilk karı düştü.

Adıyaman’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Bazıları kartopu oynayarak karın tadını çıkartırken, kimileri de parklarda karda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışını sabah saatlerinde görerek oldukça mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, “Tüm Türkiye’de kar yağarken Adıyaman’da da yağmur yağıyordu. Haberlerde izleyerek kıskanıyorduk. Ama şimdi bizimde artık memleketimize kar yağdı ve oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandılar.