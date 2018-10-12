İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 1 milyon liralık sahte tütün ele geçirildi

Adıyaman’da ünlü markaların isimlerini kullanarak sahte tütün üreten suç şebekesine operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da ünlü markaların isimlerini kullanarak sahte tütün üreten suç şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, ünlü markaların isimleri kullanılarak nargile tütünleri, sigara makaronları ve sigara üretiminin yapıldığı 4 farklı adrese İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan ünlü markaların isimlerinin kullanıldığı 1 milyon TL değerinde sahte nargile tütünü, sigara makaronu ve sigara paketleri ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler ile tütünün üretimi, paketlemesi, fırınlanmasında kullanılan makinelere de el konuldu. Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, Suriye uyruklu N.M. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.