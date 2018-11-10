Adıyaman'da 10 Kasım Anma etkinliği

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yılında anma etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yılında anma etkinliğine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Adıyaman Valiliği, Belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. İki dakika boyunca siren sesleri susmadı. Sadece tören alanında değil, cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla buradaki etkinlik sona erdi.