Adıyaman’da ‘15 Temmuz’un bilinmeyen öyküsü’ konulu söyleyişi

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Usta Şair Senai Demirci’yi şehrimizde görmekten mutluluk duyuyoruz,15 Temmuz ruhunu bizlere tekrar hatırlattığı için kendisine Adıyamanlılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Şiir ve söyleyişi programına konuşmacı olarak katılan Yazar Senai Demirci ise, “Adıyamanlılarla olmaktan çok mutluyum.Bu organizasyonu gerçekleştiren Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa başlayan Yazar Demirci, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bestelediği şiirleri seslendirdi. 15 Temmuz kahramanları ve şehitlerin hayat hikayeleri anlatılırken programa katılan katılımcılar göz yaşlarını tutamadı. Program sonunda Başkan Kutlu, Demirci’ye dokuma seccade hediye etti.