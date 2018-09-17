Adıyaman'da 153 bin 872 öğrenci ders başı yaptı

2018-2019 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenle başladı.

Yaz tatilinin ardından Adıyaman il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 153 bin 872 öğrenci ders başı yaptı. İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Mehmetçik İlkokulunda tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bazı kurum amirleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Mehmetçik İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

İlköğretim Haftası münasebetiyle günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri tarafından halkoyunları gösterisi yapılarak şiirler okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Mehmetçik İlkokulu Müdürü Nevzat Yetkin, insan hayatında eğitimin önemine değinerek, bizlerde eğitimciler olarak geleceğin ve dijital çağın gençlerini vatansever ve insansever olarak yetiştireceğiz.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz “Bugün Adıyaman il genelinde 153 bin 872 öğrenci, 9 bin 776 öğretmen ve 782 okulda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Bilgi ve teknoloji toplumu olmak ve birbirine üstünlük sağlama yolunda çağımızın uygar ülkeleri hızlı bir yarışın ve değişimin içine girmişlerdir. Refah düzeyleri yüksek ve gelişmiş toplumların dünya üzerinde kurdukları güç ve otoritenin temeli sahip oldukları bilgiye dayanmaktadır” dedi.

Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve tüm velilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının huzur dolu, hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde geçmesini dileyen Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, öğrencilere seslenerek, “Bugün uzun bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, derslerinize çok çalışarak, ülkemize ve memleketimize hizmet edeceksiniz. Bu ülkenin teminatı sizlersiniz. Sizleri seviyor ve güveniyoruz” dedi.

Öğrencilerin ailelerine de seslenen Vali Kalkancı, “Şundan emin olmanızı istiyorum ki, çocuklarınız güvenli okulda güvenli bir eğitim alacaklardır. Çocuklarınızı gözünüz arkada kalmadan, endişeye kapılmadan en iyi şekilde muhafaza ederek yetiştireceğiz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiasına, Adıyaman'a ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Şiir okunması ve folklor gösterisi sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri Mehmetçik İlkokulunda sınıfları gezerek, öğrencilere kitap dağıttı.