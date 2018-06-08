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08 Haziran 2018 13:44

Adıyaman’da 153 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle il genelinde 900 okulda toplam 153 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Adıyaman’da 153 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

08 Haziran 2018 13:44


Öğrencilerin karne sevincine il protokolü ve aileleri ortak oldu. Adıyaman merkez Cumhuriyet ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, milli eğitim şube müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri katıldı. Karne dağıtım törenine katılmak üzere Cumhuriyet İlkokuluna giden Vali Nurullah Naci Kalkancı, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıtan Vali Kalkancı, öğrencilerin notlarını inceleyerek, çocuklara yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Kalkancı, “Anaokulundan liseye toplam 153 bin öğrencimiz karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. Yaz tatili süresince öğrencilerimize tavsiyem fırsat buldukça kitap okumalarıdır. Her şeyin başı eğitimdir. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.




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