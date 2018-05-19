Adıyaman’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Adıyaman’daki kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Adıyaman Gençlik Merkezi Üyesi Rümeysa Doğan, Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir anısına yazığı “Otuz Kuş” adlı şiirini okudu.

Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99 yıldönümünü kutladıklarını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.19 Mayıs, gençlik, gençlik gelecek demektir. Bu ülkenin gençleri İstiklalimizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Kalkancı, “Siz bu millete istiklal aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, siz ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen, Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Temeli 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hükümet Konağı bahçesinde devam eden kutlama programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Jimnastik, Judo, Güreş, Teakwondo, Karate ve Kick Boks gösterileri yaptı.

Ardından Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu.

Hükümet Konağı önündeki etkinliklerin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve gençler Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, gençlerle sohbet ederek, gençliğe ülkenin yarınları olarak baktıklarını söyledi.