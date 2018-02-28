Adıyaman’da 28 Şubat Manşetleri sergisi

Keleş Konağında gerçekleştirilen resim sergisine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiye katılan katılımcılar sergiyi gezerek sergide de yer alan 28 Şubat ile ilgili gazete manşetlerini tek tek inceledi. Düzenlenen sergiyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, "28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. AK Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz” dedi.