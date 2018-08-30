Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman’da düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi.

Valilik Makamındaki Tebrikat Töreni sonrası hükumet konağı bahçesindeki törene geçildi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajı okundu.

Okunan mesajın ardından Esentepe Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra Esen tarafından ‘Bayraksız Olamam’ adlı şiirini okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, “Bugün yüce Türk Milletimizin tarih sahnesinde varoluşundan bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, tarihte eşine az rastlanır galibiyetle mağlup edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilk adımı atılan, Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi, asil Türk ulusuyla kahraman Türk ordusunun ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirlerine kenetlenerek sürdürdüğü top yekun bir varoluş mücadelesinin sonucudur. Düşmanları tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karara verilerek toprakları işgal edilmiş milletimiz, 96 yıl önce bugün, 30 Ağustos Zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere anlamlı, ağır ve uzunca bir süre unutulmayacak bir ders vermiştir. Türk milleti, işgal güçlerini Anadolu’nun sinesinde boğmuş, binlerce yıllık Türk varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür. Bu zafer, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir anıtıdır” diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibinin folklor gösterileri ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.