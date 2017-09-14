Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 18:02

Adıyaman’da 5 bin 408 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi

Trafik dedektifleri projesi kapsamında Adıyaman’da, faaliyet gösteren cami, kuran kursu, öğrenci yurtları ve yaz okullarında bulunan 5 bin 408 öğrenciye yönelik trafik dedektifi eğitimi verildi.

Adıyaman’da 5 bin 408 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi

14 Eylül 2017 18:02


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Personelleri, yaz dönemi içerisinde açılan Kuran kursları ile yaz okullarında trafik bilincinin genç kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla hedef kitleye uygulamalı ve teorik olarak trafik dedektifi eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçme, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve önemi, yaya güvenliği ve trafikte görme, görülme kuralları ile trafikte saygı gibi konular vurgulandı. Eğitim büro personelleri tarafından verilen eğitim sonrasında trafik dedektifi olarak ailelerini uyarmaları ve hata yapan aile bireyleri dahi olsa uyarmaktan çekinmemeleri söylendi.


Gelecek nesillerin doğru bilinen yanlışların hayatımıza nasıl etki ettiği, bu sebepten trafikte sorumlu davranmalarının aileleri ve geleceklerini korumak anlamına geldiği yönünde bilgilendirmelerde bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç