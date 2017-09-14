Adıyaman’da 5 bin 408 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Personelleri, yaz dönemi içerisinde açılan Kuran kursları ile yaz okullarında trafik bilincinin genç kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla hedef kitleye uygulamalı ve teorik olarak trafik dedektifi eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçme, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve önemi, yaya güvenliği ve trafikte görme, görülme kuralları ile trafikte saygı gibi konular vurgulandı. Eğitim büro personelleri tarafından verilen eğitim sonrasında trafik dedektifi olarak ailelerini uyarmaları ve hata yapan aile bireyleri dahi olsa uyarmaktan çekinmemeleri söylendi.

Gelecek nesillerin doğru bilinen yanlışların hayatımıza nasıl etki ettiği, bu sebepten trafikte sorumlu davranmalarının aileleri ve geleceklerini korumak anlamına geldiği yönünde bilgilendirmelerde bulunuldu.