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12 Eylül 2017 11:26

Adıyaman’da 5 yeni ambulans hizmete girdi

Adıyaman’da 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yeni ambulans hizmete girdi.

Adıyaman’da 5 yeni ambulans hizmete girdi

12 Eylül 2017 11:26


Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a tahsis edilen 5 adet tam donanımlı ambulans, Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle 112 istasyonlarına dağıtımları gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu ve diğer yetkililerin katıldığı programla araçların anahtar teslimi yapıldı. Merkez ilçe, Kahta, Gölbaşı, Besni ve Sincik ilçelerindeki 112 istasyonlarına dağıtılan ambulansların hayırlara vesile olması dilendi. Anahtar teslimi sonrası konuşan Milletvekili Salih Fırat, “Vakalara ilk müdahaleleri tam donanımlı ambulanslarda gerçekleştirecek. Bu ambulanslarımız hastanelerde bulunan adeta bir acil servis gibi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan vakalar daha sonra sağlık tesislerine teslim edilecek. Adıyaman’daki sağlık hizmeti Türkiye’de rol model olarak alınıyor bizler Sağlık Bakanlığına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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