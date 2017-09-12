Adıyaman’da 6 bin 115 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Kahta-Diyarbakır yolu üzerinde sabaha karşı saat 04.00 da şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Polis ekipleri, uzun kovalamaca sonucunda şüpheli otomobil sürücüsünü hastane civarında yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada toplam 6 bin 115 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, araç içerisinde bulunan A.G., A.M. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.