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12 Eylül 2017 14:14

Adıyaman’da 6 bin 115 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 6 bin 115 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman’da 6 bin 115 paket kaçak sigara ele geçirildi

12 Eylül 2017 14:14


Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Kahta-Diyarbakır yolu üzerinde sabaha karşı saat 04.00 da şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Polis ekipleri, uzun kovalamaca sonucunda şüpheli otomobil sürücüsünü hastane civarında yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada toplam 6 bin 115 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, araç içerisinde bulunan A.G., A.M. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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