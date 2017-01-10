Adıyaman’da 7 iş yerini soyan 3 şahıs yakalandı

Adıyaman’da 7 farklı adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 7 farklı iş yerinden kıyılmış tütün, oto aksesuarları ve sigara gibi ürünler çalan İ.C., M.K. ve Y.M.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İl genelinde aranan 3 şahsın sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin içerisinde olduğu tespit edildi. Şahıslar olay yerinde bulunan polisleri fark edince kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şahıslar arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca şahısların kullandığı otomobilin önünün kesilmesiyle sona erdi. Gözaltına alınan İ.C., M.K, ve Y.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.