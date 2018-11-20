Adıyaman'da 7 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde erkek öğrenci yurdunda kalan 7 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi'nde bulunan Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerde akşam saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı görülmesi üzerine yetkililer 112 Acil Servis'i aradı. Yurtta kalan 70 öğrenciden 7'si ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan öğrencilerin zehirlenme sebebi araştırılıyor. Yemek sonrası içtikleri suyun kötü bir kokusunun olduğunu iddia eden öğrenciler, su içtikten sonra rahatsızlandıklarını öne sürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune aldıkları, yapılan tahlil sonucunda kesin sebebin tespit edileceği öğrenildi.