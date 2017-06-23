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23 Haziran 2017 16:22

Adıyaman’da 857 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık dağıtıldı

Adıyaman’da Özel bir mağaza, bayramda yetimleri ve öksüzleri sevindirmek amacıyla il ve ilçelerinde toplam 857 bayramlık elbise dağıttı.

Adıyaman’da 857 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık dağıtıldı

23 Haziran 2017 16:22


Mağaza yetkilileri tarafından gönderilen bayramlık elbiseler, Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.


Adıyaman il ve ilçe merkezi ile bütün mahalle ve köylerdeki yetim ve öksüz çocukların evlerini ziyaret eden SYDV görevlileri, gönderilen elbiseleri tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü.


Yetim ve öksüzlere bayram sevinci yaşatan mağaza yetkililerine teşekkür eden Vali Abdullah Erin, "Bayramlar gibi önemli günlerde yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmayan özel mağaza yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İlimizde bulunan 857 yetim ve öksüz çocuğumuza kıyafet yardımı yaparak, gönderilen bu kıyafetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan mübarek Ramazan ayında Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.




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