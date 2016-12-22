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22 Aralık 2016 10:02

Adıyaman’da 88 köy ve 120 mezra yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da 88 köy ve 120 mezra yolu ulaşıma kapandı

22 Aralık 2016 10:02

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ile 120 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Adıyaman’ın yüksek rakımlı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımı etkiliyor. Adıyaman merkez ve ilçelere bağlı bir çok köye kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 17 köy, Besni ilçesinde 7 köy, Çelikhan ilçesinde 20 köy, Gerger ilçesinde 4 köy, Gölbaşı ilçesinde 23 köy, Kahta ilçesinde 2 köy, Sincik ilçesinde 13 köy, Tut ilçesinde 2 köy olmak üzere 88 köy yolu ve bunlara bağlı 120 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler 29 araç ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



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