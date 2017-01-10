Adıyaman’da 95 köy ve 144 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle toplam 95 köy ve bu köylere bağlı 144 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 28 köy, Çelikhan ilçesine bağlı 17 köy, Gerger ilçesine bağlı 20 köy, Gölbaşı ilçesine bağlı 7 köy, Kahta ilçesine bağlı 5 köy, Sincik ilçesine bağlı 13 köy, Tut ilçesine bağlı 5 köy olmak üzere toplam 95 köy ve bu köylere bağlı 144 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerinin kar açma çalışmalarına 27 iş makinesi ile sürdürdüğü öğrenildi.