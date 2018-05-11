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11 Mayıs 2018 15:18

Adıyaman’da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterildi

Adıyaman’da cuma namazı sonrası ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterilirken, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne de destek verildi.

Adıyaman’da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterildi

11 Mayıs 2018 15:18


Cuma namazı sonrası Ulu Camii önünde toplanan kalabalık buradan Demokrasi Parkı önüne kadar yürüyüş yaptı. Sloganların atıldığı yürüyüşte Türk bayrakları ile Filistin bayrakları açıldı. Demokrasi Parkı önüne gelen kalabalık burada Kudüs için basın açıklaması düzenlendi.


Basın açıklamasını okuyan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, "Emanetimiz, mirasımız, davamız bize en büyük hediye olan namazın verildiği yerdir Kudüs. Hasrettir, aşktır, namustur, şereftir Kudüs. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, büyük felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında yayımlanan hadsiz bildiriyi lanetlemek için bütün kardeşlerimize meydanlardayız. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyor. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyorlar" diye konuştu.




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