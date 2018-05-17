Adıyaman’da acil servis personellerine etkili iletişim eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitim Öğretim Üyesi Dr. Umut Gülaçtı tarafından verildi.

Gülaçtı tarafından verilen eğitimde, kriz, afet yönetimi ve doğru iletişim, ekip başarısını artırma ve iletişim, şikayet yönetimi ve iletişim, beklemenin psikolojisini yönetmek, zor hasta ve hasta yakınları ile doğru iletişim kurma, doğru iletişim teknikleri ve şiddet arasında ilişki, doğru triyaj ile şikayetlerin azaltılması, konsültasyonların istenmesinde doğru iletişimin rolü, istismar vakaları ile iletişim ve yönetimi, tıbbi tedavilerin kabul ve retleri esnasında sağlıklı iletişim kurma teknikleri, yaşamının sonunda olan hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi konularda bilgiler verildi.

Yapılan eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.