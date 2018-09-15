Adıyaman'da Afgan göçmenler yakalandı

Afganistan'dan Avrupa umudu ile çıkan 16'sı çocuk 32 Afgan göçmen Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen 32 göçmen Adıyaman'da polis tarafından yakalandı. Adıyaman Şehirlerarası Otogar'da ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan otobüs içerisinden indirilen Afgan göçmenler sağlık raporları alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Afgan göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği ve sınır dışı edilip edilmeyeceğinin daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Afganistan'dan İran'a oradan da insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollar ile Van üzerinden Türkiye'ye giriş yapan 16'sı çocuk 32 Afgan göçmenin ulaştıkları Adıyaman üzerinden ise önce Ankara daha sonra ise Avrupa ülkelerine gitmeyi hedefledikleri öğrenildi.