Adıyaman’da ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi

Adıyaman’da devam eden ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın destekleri ile il özel idaresinin katkılarıyla ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Müdür Harbi, “Gelecek nesillere daha yeşil bir Adıyaman bırakmak için belirlediğimiz ağaçlandırma çalışmaları hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu bağlamda Adıyaman’da zeytin ormanı oluşturma amacıyla il özel idaresi tarafından 33 bin adet boylu aşılı zeytin ağacı alınarak müdürlüğümüze teslimi yapılmış ve bu zeytin fidanlarının dikimi gerçekleştirilmiştir. Yine fidan üretimini artırmak amacıyla Hasancık mevkiinde yer alan Fidanlığımızda il özel idaresi tarafından yastık hazırlama gibi işler devam etmektedir. Orman işletme müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmalar ve özel idarenin destekleri sonucunda önceden yıllık 300 bin olan fidan üretimi 900 bin adete çıkarılmış, bu çalışmalarla birlikte yılsonu itibariyle fidan üretimi 3 milyon adete ulaşması hedeflenmektedir. Ürettiğimiz fidanların günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından orman işletme müdürlüğümüze ait Hasancık fidanlığında sondaj vurulmuş olup, saniyede 8 litre su elde edilmiştir” diye konuştu.