Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Esnaflar arası yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üretici ile tüketici arasında sevgi, saygı, güven duygusu oluşturmak ve usta, çırak ilişkisinin günümüzün pedagoji anlayışını desteklemesini sağlamak amacıyla yüzyıllardır bir gelenek olan Ahilik Haftası Kutlamaları Adıyaman'da da başladı.

Ahilik Haftasının başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve kutlama komitesi ile birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik makam ziyaretinin ardından Ahilik Haftası kutlama programına Adıyaman Demokrasi Parkında devam edildi.

Ahilik Haftası Kutlama Programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, STK başkanları, oda başkanları, bazı kurum amirleri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Ahilik Haftası Kutlamalarının açılışı konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ahiliğin, Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemlerinde Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi arasında kurularak güçlenen bir esnaf örgüt olduğunu Ahilik Haftasının kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Esnaf ve sanatkarların özü, kökü ve temelinin ahilik kültürüne ve ahiliğe dayandığını kaydeden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ise, “Ahilik, ticarette dürüstlüğün, mesleki faaliyetlerde kendi kendini denetlemeyi öngörmüş bir örgüttür. Ülkemizde 31. ilimizde de 11. Sini kutlayacağımız Ahilik Kültürü Haftasının ülkemiz ve tüm esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Ahilik, etkinliklerinin birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, “Bugün için ahilikte anladığım en önemli husus, birbirine faizsiz para verebilmektir. Biz ne zaman bir arkadaşımıza ve bir dostumuza faiz almadan para verebilirsek o zaman ahilik geleneğini başlatmış oluruz. Ama gitgide aslımıza döneceğiz. İnşallah aslımıza döndüğümüz zaman da işlerimizde daha iyi olacak ve esnafımızda daha güçlü olacaktır. Ahilik Haftası kutlama programı vesilesiyle bütün esnaflarımıza faiz almadan işini döndürebilmeyi, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkarların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bütün esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayarak, Ahilik, Anadolu'yu vatan yapan, Anadolu'nun fetih edilmesinde rol oynayan dünyanın ilk örgütlü esnaf topluluğudur. Türk tasavvufunun önemli mimarlarından Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği dervişler, Anadolu'ya ve batıya doğru fetihlerde en önemli rolü oynamış ve bunlar gittikleri yerlerdeki o yörenin insanlarını örgütleyerek, askeri manada değilse bile devletin temellerini hem siyasi hem de iktisadi manada bunlar atmışlardır. Osmanlı Devletinin kuruluşunda en önemli rol oynayan Ahi Evran Teşkilatıdır. Bugünkü adıyla da esnaf ve sanatkarlarımızdır. Nasıl ki bir milletin ilk çekirdeğini aile oluşturuyorsa, bir ekonominin de ilk çekirdeği ve ilk hücresi esnaf ve sanatkarlardır. Temelini yardımlaşma ve topluluk düzenini korumak esasına dayandıran Ahilik, unutulmaması gereken çok değerli bir kültürel mirastır. Bu vesile ile tüm esnafımızın Ahilik Kültürü Haftasını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi sembolize eden 'Şed Kuşanma' töreni canlandırıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi seçilen lokanta işletmecisi Faik Gündoğan'a kalafatı giydirerek bir adet Cumhuriyet Altını hediye etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise, yılın kalfası seçilen berber Orhan Dağ'a ve yılın çırağı seçilen oto elektrikçisi Eyüp Soyoğlu'na plaket vererek, birer adet altın hediye etti.

Hediye takdim töreni sonrası Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Bu yıl 31.'si kutlanan Ahilik Haftası programı, katılımcılara pilav ve ayran ikramı ile son buldu.