Adıyaman’da Ahilik Haftası kutlandı

’su düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Adıyaman Demokrasi Parkında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Ahilik Haftası kutlamalarının açılışı konuşmasını yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ahilik ile ilgili bilgi verdi.

Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkârların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bütün esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayarak, Ahilik, Anadolu’yu vatan yapan, Anadolu’nun feth edilmesinde rol oynayan dünyanın ilk örgütlü esnaf topluluğudur” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Daha sonra ahilikteki şed kuşatma töreni sahnelendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi Marangoz Ustası Ahmet Benlice’ye kalafatı giydirerek, bir adet altın hediye etti.

Ahilik Haftası Kutlama Programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Vekili Hasan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, oda başkanları, bazı kurum amirleri ile esnaflar katıldı.