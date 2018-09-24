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Adıyaman'da aile katliamı

Adıyaman’da 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, bu kez eşini ve çocuğunu öldürdü.

Adıyaman'da 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, bu kez eşini ve çocuğunu öldürdü.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu öldüren, cezaevinde yattıktan sonra çıkan ve teyzesinin oğlunu öldürünce ikinci kez cezaevine giren Bekir A. (66), cezasını çektikten sonra serbest kaldı. Bekir A., evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple dini nikahlı üçüncü eşi Emine Orki (61) ve oğlu Enes A.'yı (18) tabanca ile öldürerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli Bekir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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