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10 Temmuz 2017 15:48

Adıyaman’da arkeoloji ve panorama müzesinin ödeneği çıktı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yaklaşık maliyeti 70 milyon TL olan Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projesi Yapım İşinin projesinin hazır olduğu ve ödeneğinin çıktığını kaydetti.

Adıyaman’da arkeoloji ve panorama müzesinin ödeneği çıktı

10 Temmuz 2017 15:48


Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ziyareti sonrasında, Adıyaman’a son yıllarda yapılan kültür ve turizm yatırımlarıyla açıklamada bulunan Ahmet Aydın, Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projesinin Adıyaman için çok önemli olduğunu dile getirdi.


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projesi Yapımı projesi için gerekli ödeneğin kalkınma Bakanlığının destekleri ile çıktığı müjdesini vererek, “Adıyaman’ın vizyon projelerinden birisi olan Panorama ve Arkeoloji Müzesi Projesi’nin ödeneği çıktı. 26 bin 547 metrekare alan üzerine 6 bin 500 metrekare bina oturumu, 14 bin 100 metrekare kapalı alan, depo-konservatuar, sergi alanları, konferans salonu, restoran, idare ve diğer birimlerin yer aldığı modern bir bina yapılacak. Yaklaşık maliyeti 70 milyon TL olan müzesinin projesi hazır, yatırım programına alındı. Kalkınma Bakanlığının desteği ile bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.


Son yıllarda yapılan kültür ve turizm yatırımları ile ilgili ise Aydın, “Adıyaman Kahta Nemrut Dağı Tümülüs Çevre Düzenlemesi Uygulama İşi, Adıyaman Perre Antik Kenti ve Çevre Düzenleme Uygulama İşi, Adıyaman Nemrut Hizmet Evi Uygulama İşi, Kahta Yenikale Uygulama İşi, Adıyaman Müzesi Hırsız Alarm ve Yangın Sistemi, Müze Kapalı Devre Kamera Sistemi, Tut Cami Restorasyonu, Kahta Yenikale Restorasyonu (2.Etap), Kahta Nemrut Hizmetevi Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Uygulama İşi bitirildi” diye konuştu.




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