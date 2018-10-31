Adıyaman'da asayiş uygulamasında 10 tüfek ve tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapılırken durdurulan araçlar didik didik arandı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada fuhuş, cinayet, yağma, cezaevinden firar, gasp, bakaya gibi suçlardan aranması bulunan 34 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.