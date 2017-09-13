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13 Eylül 2017 14:16

Adıyaman’da asfalt çalışmaları

Adıyaman’da 2017 yılı asfalt sezonu verimli şekilde kullanılarak, çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Adıyaman’da asfalt çalışmaları

13 Eylül 2017 14:16


Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları Kurban Bayramı sonrasında da aralıksız devam ediyor. Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmaları bayram sonrasında Cumhuriyet, Kayalık ve Yeni Mahallede de sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt sezonunun sonuna kadar birçok noktada çalışma yapılacağını dile getirdi.


Cumhuriyet, Kayalık ve Yeni Mahalle’de daha önce freze çalışması yapılan sokakları bir bir asfaltlamaya başladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.




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