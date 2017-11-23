Adıyaman’da atık su konferansı

Dr. Ahmet Demir tarafından verilen "İstanbul örneğinde şehirlerde su ve atık su yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesinde Prof. Dr. Ahmet Demir, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Çevre Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Tufaner’in de hazır bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Demir, Adıyaman Üniversitesi onur defterini imzaladı. Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Albulkadir Kandemir, DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Varınca, Çevre Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Tufaner, Çevre Mühendisliği Bölümü ve Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Konferansa başlamadan önce Adıyaman Üniversitesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Demir, bu kadar kısa bir sürede bu kadar hızlı ve kaliteli gelişen bir üniversiteyi hayatı boyunca görmediğini belirterek Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü’ye teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında dünyanın dörtte üçünün su ile kaplı olduğunu ancak insanoğlunun bu suyun on binde birini kullanabildiğini belirten Prof. Dr. Demir, dünyada 1,4 milyar insanın sudan yoksun olduğunu, 2,3 milyar insanın sağlıklı suya erişemediğini, 2,4 milyar insanın atık su hizmetinden yoksun olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen su miktarının gelişmiş ülkelerde yüzde 50 oranında gelişmemiş ülkelerde ise yüzde 80 oranında düştüğünün altını çizdi.

Dünya genelinde bir kuraklığın baş gösterdiğini belirten ve Kenya’yı örnek gösteren Prof. Dr. Demir, insanların burada suya ulaşabilmek için günde 15 ila 30 kilometre arasında yürümek zorunda olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Demir, "Dünyada maalesef ciddi bir kuraklık tehdidi var. Tarım, sanayi ve enerji alanlarında kullanılan su çok fazla. Bu nedenle kişi başına düşen su miktarını arttırmamız ve suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Türkiye de kişi başına düşen su miktarına bakıldığında su zengini bir ülke değildir. Her geçen zaman nüfus arttıkça eğer su kaynakları geliştirilmez ve artırılmazsa kişi başına düşen su miktarı azalacağından su fakiri bir ülke konumuna düşüp su sıkıntılarıyla baş başa kalma riskimiz vardır. Özellikle metropol illerde suyun evsel ve endüstriyel kullanımından kaynaklanan atık suyun arıtılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Demir, "Atık su arıtma tesislerinin üzerine düşen hassasiyeti yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin 100 bin metreküp günlük kapasiteli bir atık su arıtma tesisinin bir gün çalışmaması durumunda 4 ton çöp, 8 ton kum, 35 ton da azot fosfor bileşenleri birikiyor. Bu korkunç bir rakam bu sadece bir günlük verilerdir" dedi.

Konuşmasına İstanbul örneği ile devam eden Prof. Dr. Demir, İstanbul’a şebeke suyu sağlayan barajlardaki suyun toplamda 188 milyon 290 bin metreküp olduğunu belirtti. İstanbul’un günlük su ihtiyacının ise 3 milyon metreküp sınırına dayandığının altını çizen Prof. Dr. Demir, "Bu suyu karşılamak için İstanbul’daki su artırma tesislerinin harcadığı elektrik İstanbul’un geneli için kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 2-5’ine tekabül ediyor. İstanbul’un bir günlük su ihtiyacını tankere koysak ve bu tankerleri art arda sıralasak İstanbul-Adıyaman mesafesinden daha fazla yol alır. Bu, bir günlük ihtiyaç, ertesi gün yine aynı suya ihtiyaç var. Bu işlerin zorluğunu varın siz hesap edin. Mutlaka suyun kıymetini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, İSKİ Eski Genel Müdürlerinden Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir’e adına dikilmiş bir fidanın sertifikasını ve Adıyaman’ın tarihi ve turistik varlıklarından biri olan Cendere Köprüsünün maketini hediye etti.