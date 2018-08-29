Adıyaman’da badem hasadı başladı

Kahta ilçesinde 25 bin dekar alanda üretilen bademler, üreticiler tarafından toplanmaya başladı. 2017 yılı içerisinde her bir ağacın 3 kilogram badem verdiğini söyleyen badem üreticileri bu yıl her bir ağaçtan 5 kilogram badem beklediklerini hasadın oldukça iyi olduğunu vurguladılar.

Başlayan badem hasadıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Badem hasadı başlamışken badem üreticileri fiyat konusunda tedirginlik yaşıyor. Üreticilerimizin tedirginliği ortada kalkması için bir an önce Tarım Kredi Birlik A.Ş. badem alım fiyatını açıklaması gerekiyor. Badem fiyatların açıklanmaması çiftçilerimizi tüccarın eline mahkum edecektir.

Girdi fiyatların yüksek oluşu, badem dikimi ve verim arası yaklaşık 4 yıl gibi bir zamanın olmasından kaynaklanan yüklü bir girdinin sonunda ve verime geçen bahçe sahiplerinin aldığı gübre, zirai ilaç ve mazot bedellerinin ödemesini hasat zamanına kadar borca almaktadır. Bu durum karşısında badem alım fiyatlarının bir an önce açıklanması çiftçilerimizi memnun edecektir. Badem fiyatların açıklanmaması ve üreticilerimiz piyasaya tüccarların eline düşük fiyatla ürün satacaktır. Bunun sonucunda borç içinde olan badem üreticilerimiz, tefecilerin eline düşecek borcu borçla kapatmak zorunda kalacaktır.

Bahçecilikte kaliteli ve yüksek verim alması ancak sulu tarım yapmakla mümkündür. Fidanların erken verime geçmesi ve verimde olan bahçelerin kalite ve yüksek verim elde etmesi ancak sulamayla gerçekleşir. Tarım ve Orman Bakanlığın bu durumu göz önünde bulundurarak çiftçilerimizin sulu tarıma geçmesi için su kuyusu kazma, sulama ekipmanı ve elektrik tüketiminde üreticilerimize gereken hibe oranların arttırılması ve enerji indirimi sağlanması beklenilmektedir. Özellikle badem üreticilerine, fındıkta olduğu gibi alan bazda destek sağlanmasıyla çiftçiler bademe yönelerek badem dikim alanları artacaktır. Türkiye ihtiyacı olan yüzde 80 oranında badem ithalatını düşürecektir. Buda dışarıya bağımlı olmamızı ortadan kaldırıp bademde kendine yetecek bir ülke konumuna gelecektir.

Çiftçilerimizin emekleri göz önünde bulundurularak Badem ithalat ürününe vergi oranlarının yüksek tutulmalıdır. Bu uygulama sonunda bölge çiftçimiz bademe yönlenecek ve badem alanlarında artış gözlemlenecektir. Böyle bir gelişme sonunda Türkiye bademde kendine yetecek bir ülke konumuna gelecektir. Bölge çiftçimizin umut kapısı olan badem üretimi geçen yıllarda devletin vermiş olduğu destek ve orman başkanlığın vermiş olduğu faizsiz krediler sayesinde 25 bin dekarlık alan seviyesine ulaştı. Çiftçilerimizin badem üretime yönelmesi için devlet desteklemelerin artması ve faizsiz yatırım kredilerin verilmesiyle mümkün olacaktır. Badem bahçelerin kurulumunda başta il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine sert kabuklu meyve yetiştiriciler birlik başkanına ve büyük emekleri olan değerli çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından belirlemiş olduğumuz talepler doğrultusunda çiftçilerimize uzun vadeli düşük faizli krediler verildiği takdirde Cumhuriyetimizin 100 yılında hedefimiz olan badem alanını 100 bin dekara ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.