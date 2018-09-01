Adıyaman’da badem üreticileri hasattan memnun

Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, dış ülkelerden alınan badem için ödenen 150 milyon dolarlık paraya, badem üreterek talip olduklarını söyledi.

Badem hasadında konuşan Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, 2017 yılında Adıyaman genelinde badem üreticilerinin yaklaşık 4 bin ton badem rekoltesi elde ettiğini, bu yıl ise hedef büyütülerek 10 bin ton civarı rekolte beklediklerini açıkladı.

Dolarla asıl mücadelenin dolarla alınan ürünlerin üretilmesinden geçtiğini vurgulayan Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “İlçemizde badem hasadını başlattık. Bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Geçen sene Adıyaman geneli 4 bin ton civarındayken bu sene Adıyaman geneli 10 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Badem hasadı çok sevindirici. Badem üretimiyle il, ilçe ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Dolar yükseldi, dolar bozdurarak biraz dolar düşürülür ama asıl dolarla mücadele, dolarla alınan ürünlerin üretilmesinden geçer. İlimiz, ilçemiz ve badem birliğimiz bunu yapmakta. Bunu başarmaya mecburuz, başarmak zorundayız. Elimizdeki imkanlarla bunu zorlayacağız. Kahta ilçemizde şuan badem alanı 30 bin dekarı geçti. Üretim olarak da bu sene ilçemizde 5 bin ton olarak bekliyoruz. Dış ülkelerden alınan badem için ödenen 150 milyon dolarlık paraya üreterek talibiz. Bunu üretebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.