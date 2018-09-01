Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:49

Adıyaman’da badem üreticileri hasattan memnun

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde her yıl Ağustos ayında badem hasadını gerçekleştiren üreticiler, 2018 yılının badem hasadından memnun.

Adıyaman’da badem üreticileri hasattan memnun

01 Eylül 2018 13:49


Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, dış ülkelerden alınan badem için ödenen 150 milyon dolarlık paraya, badem üreterek talip olduklarını söyledi.


Badem hasadında konuşan Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, 2017 yılında Adıyaman genelinde badem üreticilerinin yaklaşık 4 bin ton badem rekoltesi elde ettiğini, bu yıl ise hedef büyütülerek 10 bin ton civarı rekolte beklediklerini açıkladı.


Dolarla asıl mücadelenin dolarla alınan ürünlerin üretilmesinden geçtiğini vurgulayan Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “İlçemizde badem hasadını başlattık. Bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Geçen sene Adıyaman geneli 4 bin ton civarındayken bu sene Adıyaman geneli 10 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Badem hasadı çok sevindirici. Badem üretimiyle il, ilçe ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Dolar yükseldi, dolar bozdurarak biraz dolar düşürülür ama asıl dolarla mücadele, dolarla alınan ürünlerin üretilmesinden geçer. İlimiz, ilçemiz ve badem birliğimiz bunu yapmakta. Bunu başarmaya mecburuz, başarmak zorundayız. Elimizdeki imkanlarla bunu zorlayacağız. Kahta ilçemizde şuan badem alanı 30 bin dekarı geçti. Üretim olarak da bu sene ilçemizde 5 bin ton olarak bekliyoruz. Dış ülkelerden alınan badem için ödenen 150 milyon dolarlık paraya üreterek talibiz. Bunu üretebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç