Adıyaman’da balıkçı ağları çalındı

Adıyaman Atatürk Barajı Göleti kenarındaki bir kayık içerisinde bulunan 3 farklı kişiye ait bin 100 metre uzunluğunda balık ağı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Baraj Göleti Diş Budak Köyü yakınlarında sahile bağlı bulunan kayık içerisinde, Gazi Çetin, Recep Karasu ve Ramazan Yalçın’a ait 3 parçadan oluşan toplam bin 100 metre uzunluğunda balık ağı çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan ağın yerinde olmadığını fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.