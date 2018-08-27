Adıyaman’da bayram tatilinde trafik denetimleri olumlu sonuç verdi

Adıyaman’da 2017 yılı Kurban Bayramında 54 kişi yaralanırken bu yıl ise yaşanılan kazalarda 47 kişi yaralandı. Kazalarda can kaybının olmaması ise herkesi sevindirdi.

2017 Yılında Kurban Bayramı süresince il genelinde yaşanılan 26 kazada 54 kişi yaralanmış bazı yaralıların da sağlık durumları ciddiyetini korumuştu. Bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise il genelinde yaşanılan 26 trafik kazasından sadece 47 kişi yaralanmış bu yaralıların çoğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazaları hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtildi.

Alınan tedbirler sayesinde kaza oranlarında yüzde 15 düşüş yaşandığını belirten Trafik Denetleme ve Şube Müdürü Osman Kolay, “Kurban Bayramı dolayısıyla her zaman ki gibi diğer bayramlarda da olduğu gibi bir çok vatandaşımız ziyaretler sebebiyle karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdular. Ülke genelinde trafik birimleri olarak bütün tedbirleri alındı. Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen maalesef ülke genelinde onlarca vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini üzüntü ile gördük. İlimiz genelinde de bayram dolayısıyla yoğun bir şekilde trafik tedbirlerini aldık. Bu tedbirler içeresinde 18 noktada jandarmamızla birlikte, jandarma, polis ortak uygulamalar, ortak denetimler gerçekleştirildi.

İlimizde tedbirlerin de etkisiyle geçen seneki bayram tatiliyle bu yıl bayram tatili arasında yüzde 15 yaralı sayımızda azalma olduğunu sevinçle gözlemledik. Ayrıca ilimizde hiçbir ölümlü kaza meydana gelmemiş olması da bizi ziyadesiyle sevindirdi. Geçen sene 54 vatandaşımız yaralanmışken, bu yıl bayramda 47 vatandaşımız yaralandı. İlçelerimiz ve bütün karayollarımız dahil olmak üzere 47 vatandaşımız yaralandı. Bunların sevindirici olan yanı, büyük bölümü daha çok hastaneye gidip ayakta tedavi olmak şartıyla oradan ayrılan vatandaşlarımızın olması bizim için çok sevindirici oldu.

Geçen sene ve bu sene arasında yüzde 15 bir yaralanma sayısında azalma olduğunu görüyoruz.

Bayram öncesi bakanlığımızın başlatmış olduğu Kırmızı Düdük kampanyasına Adıyaman’da da vatandaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiğini gördük. İlgi o kadar yüksekti ki çok kısa süre içerisinde kırmızı düdüğümüz tamamen tükendi. Çocuklarımızdan yeni talepler geldi. İnşallah kısa süre içerisinde şapkalarımızı, tişörtlerimizi, düdüklerimizi temin ederek tekrardan çocuklarımıza bunları dağıtarak, çocuklarımızı bende trafik polisiyim kampanyasına dahil etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sürücülerden Mehmet Yaşar Çerçi ise, “Trafik idaremiz ve emniyet teşkilatı güzel çalışıyorlar. Bu düşüşler sevindirici. İnşallah gelecek senelerde de daha iyi sonuçlar alınır. Ben bütün emniyet teşkilatını tebrik ediyorum ve onlara başarılı çalışmalar diliyorum” diye konuştu.