Adıyaman’da bayramlaşma etkinliği

Bayram namazının ardından bayramlaşma etkinliği Adıyaman Şehitliğinde başladı. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehitlikte dua ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri mezarlıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada er ve erbaşlar ile bayramlaştı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giden protokol üyeleri burada polislerle bayramlaştı.

Daha sonra Adıyaman Belediyesinin ev sahipliğinde nikah salonunda gerçekleştirilen resmi bayramlaşma töreninde halk ve protokol üyeleri bayramlaştı.

Protokol üyelerinin vatandaşlarla tek tek bayramlaşması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutladı.

Başkan Kutlu’dan sonra söz alan AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara da tüm İslam aleminin ve programa katılan davetlilerin bayramını kutladı.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak ülkemizin bu birliğe olan ihtiyacına dikkat çeken TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise bayramların birlik ve beraberlik için oldukça önemli günler olduğunu dile getirerek, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutladı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise programda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle İslam dünyası için ne kadar önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı ve konuşmasını tüm İslam aleminin, milletimizin ve Adıyamanlıların bayramını kutlayarak tamamladı.

Protokol üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 80. Yıl Zihinsel Engelli Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezine geçerek burada kalan çocuklarla bayramlaşıldı.