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28 Mayıs 2018 15:43

Adıyaman’da bazı avlaklar avlanmaya kapalı

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, kara avcılığı ile ilgili yaptığı açıklamada, Adıyaman’da 23 avlak sahası bulunduğunu ancak bunların bazılarının kapalı olduğunu kaydetti.

Adıyaman’da bazı avlaklar avlanmaya kapalı

28 Mayıs 2018 15:43


Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, Adıyaman’ın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için av sezonunun 18 Ağustos 2018 tarihinde başlayacağını ve 3 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.


Mehmet Sitil, Adıyaman’da 10 adet devlet avlağı, 13 adet genel avlak sahası olmak üzere 23 avlak sahası olduğunu belirterek, bazı alanlarda avlanmanın yasak olduğunu söyledi.


Başkan Sitil, “Adıyaman merkezdeki Ulubaba, Bezar Devlet Avlağı, Gılisi Devlet Avlağı, Batı Adıyaman Genel Avlağı, Çelikhan’da ki Akdağ Devlet Avlağı, Gölbaşı ilçesinde Belören Genel Avlağı, Tut ilçesinde Tut Devlet Avlağı 2018-2019 av döneminde ava kapatıldı. Adıyaman’ın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için av sezonu 18 Ağustos 2018’de başlayıp, 3 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, tahtalı çulluk ve ördek türleri için yıllık kota uygulaması bulunmamaktadır. Ancak yaban tavşanı, kınalı keklik, karatavuk gibi av ve yaban hayvanları için yıllık kota uygulaması devam etmektedir. Avlanmaya çıkan kişilerin avcılık belgesi ve avlanma izin kağıdı olması gerekiyor” diye konuştu.




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