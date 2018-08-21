Adıyaman’da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camiinin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri ise, Adıyaman Yenipınar Camiinde vatandaşlarla saf tutarak namaz kıldı.

Namaz sonrası cami çıkışında Vali Kalkancı ile beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.