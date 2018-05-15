Adıyaman’da binlerce kişi Filistin için sokağa indi

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı önünden başlayan ve Gölbaşı Caddesi ve müteakiben Atatürk Caddesi’nden devam eden “Kudüs’ün işgaline ses ver” adlı protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı vatandaşlar sloganlar eşliğinde Demokrasi Parkına kadar yürüdü. Demokrasi Parkı önünde Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Siret Derneği Başkanı Ali Tamer okudu. Tamer, “Bugün Kudüs hiç olmadığı kadar ciddi bir işgal ve tehdit altındadır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. 1917’de başlayan işgal süreci bugün itibariyle bambaşka bir noktaya taşınmıştır. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 7 Aralık 2017’de ilan ettiği üzere bugün Kudüs’e taşıması, biz Müslümanların asla kabul etmeyeceği bir durumdur" dedi.

Kudüs Müslümanlarındır ve ebediyyen Filistin’in başkenti olarak kalacağını ifade eden Ali Tamer, “Onun için katil İsrail’in ve onun emellerinin taşeronluğunu yapan emperyalist sistemin baş aktörü, en büyük zalim olan Amerika’nın bu adımı bizim için yok hükmündedir. Filistinli kardeşimizi katletmiş, 2 bini aşkın Filistinli kardeşimizi de gerçek mermilerle, insansız hava araçlarından gaz bombası yağdırmakla yaralamıştır. Ve maalesef bu katliam ve saldırılar artarak da devam etmektedir. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan ve kendi topraklarını savunan masum Filistin halkına yönelik bu katliamlar, elleri kuruyasıca siyonistlerin ve işbirlikçilerinin yüz karası olduğu kadar; Dünyanın bu katliamlara ve işgale ciddi bir tepki göstermeyip sessiz kalması da insanlık adına kapkara bir leke olmuştur" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Kanaat Önderi Ahmet Doğan tarafından yaptırılan dua sonrasında Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kalabalık daha sonra İsrail Bayağını yaktı.

Protesto gösterilerine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanıvekili Mehmet Dağtekin, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, AK parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.