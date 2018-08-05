Adıyaman’da bisiklet turu düzenlendi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik Kavşağında başlayan vbisiklet turu etkinliğine Emniyet Müdürü Metin Alper,İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İş Kur Müdürü Emin Yücekaya ve birçok bisiklet sporcusu ile vatandaşlar katıldı.

Valilik kavşağından başlayan etkinlik kent merkezinde yaklaşık 11 kilometre yol katledildikten sonra valilik kavşağında sona erdi.

Bisiklet turuna katılan katılımcılar bu tür etkinliklerin oldukça anlamlı olduğunu bisiklet sporunun ayrı bir güzelliği olduğunu dile getirdiler.