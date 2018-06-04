Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 19:53

Adıyaman’da cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’da yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Adıyaman’da cadde ve sokaklar göle döndü

04 Haziran 2018 19:53


Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve kısa süreli dolu hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle kentin kuzeyinden Atatürk Bulvarı’na gelen yağmur suyu araç trafiğini etkiledi. Araçlar göle dönen bulvarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar pantolonlarını yukarı sıyırarak sudan geçmeye çalıştı. Esnaflar iş yerlerini su basmasın diye ellerinde süpürgeler ile suyu uzaklaştırmaya çalıştı.


Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü, yaklaşık 1 saat içerisinde metrekareye 33 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri ise yaklaşık 90 ev ve iş yerini su bastığını bildirdi. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine müdahale etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç