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21 Haziran 2017 23:45

Adıyaman’da camiler Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Adıyaman’daki camiler doldu taştı.

Adıyaman’da camiler Kadir Gecesi’nde doldu taştı

21 Haziran 2017 23:45


Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Adıyaman’da camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek geceyi ibadet ile geçirdi. 7’den 70’e herkes camilerde ellerini semaya açarak dua etti.


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da namazlarını Ulu Cami’de kıldı.


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “11 ayın sultanı Ramazan’ın son demlerini yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi yaşıyoruz. Gecenin feyzini ve bereketini almaya çalışıyoruz. Adıyaman’da camiler doldu ve taştı. Akşam iftar sofralarında bir aradaydık, teravih namazını beraber kıldık. Bu geceyi doyasıya yaşamak lazım. Bu geceyi fırsat bilerek dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulması, fitneye meydan vermeden milletin birliği ve beraberliğini sağlamaya devam etmeliyiz. Birbirimize duacı olalım. Aramızda varsa dargınlık, kırgınlık bir tarafa bırakarak kenetlenmek durumundayız. İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunları çok iyi biliyoruz. Millet olarak bugüne kadar bunu nasıl bozduysak bundan sonra da yine aynı şekilde bozmalı ve güçlü olmalıyız. Bizim en büyük birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu birlikteliği pekiştirerek inşallah İslam’ın da kurtuluşuna vesile oluruz” dedi.




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