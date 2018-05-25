Adıyaman’da çiftçiler arıcılığa yöneliyor

Arazide verilen uygulamalı eğitim drone ile görüntülendi.

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İş Kur Müdürlüğü ile Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesinde ortak düzenlenen arıcılık kursu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen kursa 104 kursiyer katılarak eğitim almaya başladı.

2 hafta boyunca devam edecek olan arıcılık kursuna katılan kursiyerler arıcılığı oldukça çok sevdiklerini, Adıyaman’da da oldukça kaliteli balların elde edildiğini vurguladılar. Teorik verilen eğitimler sonrası kursiyerler Kahta Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında uygulamalı eğitim aldı. Verilen uygulamalı eğitimde kursiyerlere arıları sakinleştirme yolları, arıları bölme, ana arının tanıtımı, arının balla kaldırılması gibi konular anlatıldı.

2 hafta boyunca devam edecek olan arıcılık kursu sonrası kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

Adıyaman balının oldukça kaliteli bir bal olduğunu vurgulayan Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Barış Doyar, Arıcılık kursu başlatmış bulunuyoruz. Bu kursumuz yaklaşık 2 hafta sürecek. Teorik dersler Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verildi. Uygulama dersleri de şu anda bir arıcı işletmesinde bulunuyoruz. Bu işletmemizde kat atma, arıyı bölme, ana arıyı gösterme, arı nasıl bala kaldırılır, çıta şekilleri gibi her türlü uygulamasını gösteriyoruz. Organik arıcılık yapan çiftçilerimizin ballarını tahlille gönderdik, sonuç çok güzel çıktı. Balda enzim oranları Türkiye’de olan diğer balların enzim oranlarının oldukça üzerinde çıktı. Balda enzim oranı yüzde 54 çıktı. Prolin oranı Avrupa ülkelerinde bile bin 300 olurken, bizim Adıyaman balında bu oran bin 300 ile bin 400 çıkıyor. Çok kaliteli bir balımız var. Sıcak yerlerde demek ki daha kaliteli bal çıkıyor, yeter ki balımızı kirletmeyelim” diye konuştu.