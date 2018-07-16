Adıyaman’da çöp konteynırları günlük temizleniyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak çöp konteynerlerinde günlük temizlik yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel dizayn edilmiş konteyner yıkama aracıyla yapılan dezenfekte işlemiyle kötü konunun ve görüntünün önüne geçiyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan belediye görevlileri, il merkezindeki tüm çöp konteynerlerinde oluşan zararlı böceklerin ve bakterilerin önlenmesi için dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyerek, “Periyodik aralıklarla tüm konteynerlerde uyguladığımız bu dezenfekte ile hem pis kokular giderilmiş, hem de haşerelerle mücadele etmiş oluyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimizden tek isteğimiz evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte konteynerlere atmaları. Bu şekilde pis koku ve haşere üremesini önceden engellemiş oluruz” diye konuştu.