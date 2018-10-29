Adıyaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Adıyaman'da ki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kızlardan oluşan ritim gurubunun davullarla marşlara eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'nın makamında gerçekleşen tebrikat töreninin ardından Adıyaman Valiliği önünde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Daha sonra törende konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, bugün geçmişte aldıkları güç ile ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterlerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğin teminatı dirilişimizin sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Bu anlamlı günde özellikle başta Cumhuriyet'in kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli, faziletli, insanlar yetiştiren sağlam esaslar ile Türk Milletini istikbal uğrunda hızla ilerleten halkın gelişimini, yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Bu günün dünyasında Cumhuriyet sayesindedir ki haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş, son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz işbirliği içerisinde son yıllarda dünyanın en büyük ekonomik ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmiştir” diye konuştu.

Çeşitli okulların halkoyunları ekipleri birbirinden güzel folklor gösterisi sundu. Daha sonra Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende en çok ilgi çeken etkinlik ise Adıyaman Halk Eğitim Merkezinin ritim grubu (davul) ‘Türkiyem' ve ‘Yer gök inlesin' marşlarına ritim ile eşlik etmesi oldu.

Tören resmi geçit töreniyle sona erdi. Törene yediden yetmişe çok sayıda vatandaş katıldı.