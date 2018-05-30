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30 Mayıs 2018 16:44

Adıyaman’da dağ keçileri yavrularıyla birlikte görüntülendi

Adıyaman’da, dağ keçileri yenidünyaya gelen yavrularıyla birlikte dağlarda görüntülendi.

Adıyaman’da dağ keçileri yavrularıyla birlikte görüntülendi

30 Mayıs 2018 16:44


Mayıs ayında dünyaya gelen yavrularıyla birlikte Adıyaman’ın Koçali, Akdağ ve Ulubaba dağlarında görünen dağ keçilerinin yavrularıyla oynaşmaları da dikkat çekti. Dağ başlarında görüntülenen dağ keçileri, bir yandan otlanırken bir yandan da yavrularını büyütmeye çalışıyor. 2017 yılının son aylarında yaşadıkları çiftleşmenin ardından 2018 yılının Mayıs ayında dünyaya getirdikleri yavrularıyla birlikte gezinen dağ keçileri, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da sıklıkla takip ediliyor.




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