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31 Ağustos 2018 19:30

Adıyaman’da dev patlayıcı operasyonu

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince yapılan patlayıcı operasyonunda tonlarca ağırlığında patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Adıyaman’da dev patlayıcı operasyonu

31 Ağustos 2018 19:30


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kömür Belediyesi civarında geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağına yapılan saldırıda 13 iş makinası yakınmış olay yerine giden askeri zırhlı aracın geçişi esnasında ise EYP patlatılmıştı. Yaşanan olayda 2 asker yaralanmıştı. Olayın hemen ardından yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuştu. Yapılan saldırılar sonrası harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Kömür Beldesinde faaliyet gösteren 8 mermer ocağına operasyon düzenledi. Yapılan patlayıcı operasyonunda kullanılması yasak olan 15 ton Sodyum klorat, 3 ton toz şeker, 10 bin metre elektrik kablosu, 300 metre plastik boru, çok sayıda el telsizi ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konu ile ilgili 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen maddeler ise yapılan incelemelerin ardından imha edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor




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