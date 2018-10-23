Adıyaman'da dolu etkili oldu

Adıyaman'da, etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Doludan korunmaya çalışan vatandaşlar binaların altına saklandı

Adıyaman'da, sabaha karşı etkili olan yağmur yağışı sonrası ilin bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur yağış sonrası ilin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Kısa süre etkili olan dolu yağışında vatandaşlar binaların altına gizlenerek korunmaya çalıştı. Dolu yağışının Adıyaman genelinde olmadığı bazı bölgelerinde olduğu öğrenildi.