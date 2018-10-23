İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da dolu etkili oldu

Adıyaman’da, etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı.

Adıyaman'da, etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Doludan korunmaya çalışan vatandaşlar binaların altına saklandı


Adıyaman'da, sabaha karşı etkili olan yağmur yağışı sonrası ilin bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur yağış sonrası ilin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Kısa süre etkili olan dolu yağışında vatandaşlar binaların altına gizlenerek korunmaya çalıştı. Dolu yağışının Adıyaman genelinde olmadığı bazı bölgelerinde olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.