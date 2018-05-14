Adıyaman’da Down Sendromu Derneği açıldı

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen Down Sendromu Derneği Adıyaman Temsilciliği açılış programına Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu, dernek yöneticileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Down Sendromu Derneğinin açılış programına katılanlara teşekkür eden İl Temsilcisi Yunus Dolaş, “Down sendromu bir hastalık değildir, sadece genetik bir farkındalıktır. Önemli olan çocuklarımızın toplum tarafından kabul edilebilmelerini sağlayabilmek, onlara diğer bireylerle aynı olanakları sağlayabilmek, istihdam olanakları yaratabilmek ve sosyal yaşama katabilmek. Bu nedenle açılışa katılan bütün katılımlara teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.